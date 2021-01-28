لاعبة فريق تنس الطاولة بالزمالك تعد بالاحتفاظ بلقب الدوري

وقالت فرج إن الفريق استطاع تصدر البطولة في الدور الأول والثاني، وتأهل عن جدارة واستحقاق للدورة المجمعة المقرر لها في مارس المقبل، وهدف الزمالك الاحتفاظ باللقب.
وأضافت شهد سامح لاعبة الفريق التي توجت من قبل بالعديد من البطولات الدولية، إنها تعد جماهير النادي بتحقيق أفضل النتائج والإنجازات هذا الموسم.
وأشارت هند فتحي المتوج بلقب إفريقيا والعرب إلى إنها تجتهد في التدريبات من أجل تحقيق أفضل النتائج مع الفريق، موضحة أن جميع الفرق مستواها متميز والمنافسة على اللقب قوية.
والجدير بالذكر أن الفريق يحمل لقب دوري موسم 2020 بعد التغلب على الأهلي.
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