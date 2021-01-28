وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن زيدان كان يعاني في بداية إصابته بفيروس كورونا، من حمى وسعال جاف".
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن عرض ثالث من أعراض فيروس كورونا ظهر على المدرب الفرنسي خلال الساعات الماضية، وهو فقدان حاسة الشم.
وأكد التقرير الصحفي، أن عودة زيدان إلى ريال مدريد قد تكون 1 فبراير المقبل وذلك في أحسن الأحوال، ولكن إذا استمرت الأعراض سيبقى في العزل، 3 أيام أخرى من بعد اختفاء أعراض كورونا".
ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة هويسكا، بعد غد السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 47 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمى وسعال وفقدان حاسة الشم.. تدهور الحالة الصحية لـ زيدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.