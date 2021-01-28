حمى وسعال وفقدان حاسة الشم.. تدهور الحالة الصحية لـ زيدان

كشف تقرير صحفي آخر تطورات الحالة الصحية للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن زيدان كان يعاني في بداية إصابته بفيروس كورونا، من حمى وسعال جاف".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن عرض ثالث من أعراض فيروس كورونا ظهر على المدرب الفرنسي خلال الساعات الماضية، وهو فقدان حاسة الشم.

وأكد التقرير الصحفي، أن عودة زيدان إلى ريال مدريد قد تكون 1 فبراير المقبل وذلك في أحسن الأحوال، ولكن إذا استمرت الأعراض سيبقى في العزل، 3 أيام أخرى من بعد اختفاء أعراض كورونا".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة هويسكا، بعد غد السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 47 نقطة.