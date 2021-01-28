مفيش صفقات تبادلية.. فرج عامر يكذب رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك

نفى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تصريحات رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عصام سالم، بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان عصام سالم قد قال اليوم الخميس، إن الزمالك وسموحة سيجريان صفقة تبادلية ينتقل من خلالها عمر السعيد إلى سموحة مقابل حسام حسن مهاجما الفريقين.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "سموحة لن يعقد صفقات تبادلية مع اي ناد على الإطلاق تحت أي ظروف".facebook
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