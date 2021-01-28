توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

وقال متعب خلال تصريحاته من الاستديو التحليلي للمباراة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورت، إن مصر للمقاصة فريق قوي وسوف يخوض مباراة مميزة أمام الزمالك خصوصًا، أن ايهاب جلال مدير فني ذكي للغاية ويعرف التعامل مع الأندية الكبيرة.
وأضاف متعب أن، تأخير لاعبي الزمالك وتعطيلهم عن تسجيل هدف مبكر سوف يربك اللاعبين ويدخلهم في حالة من التوتر الشديد، وسوف يتم استنفاذ طاقتهم بالكامل وسوف يفتح مساحة كبيرة للفريق الفيومي.
وتابع:" إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة، يعمل دائمًا على الظهور بشكل مميز في المباريات، والفوز من أساسيات خطته في أي مباراة، وهذا يدفعه لتقديم كل ما لديه أمام الزمالك في مباراة اليوم.
وأشار متعب الى أن، الزمالك عنده دفعة قوية في مباراة اليوم وذلك لأنه في حالة الفوز يعتلي قمة الدوري ويفرق عن النادي الأهلي بنقطتين.
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