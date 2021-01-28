قرار جديد لوزير الشباب بشأن The Club plus في العاصمة الإدارية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل المكتب التنفيذي لإدارة وتشغيل (The Club plus) المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة لوضع أسس وآليات تشغيل المدينة عقب افتتاحها، ووضع محددات إدارة المدينة وفق الأسس العلمية الحديثة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات الإنشائية للمدينة.
تضمن القرار رئاسة وزير الشباب والرياضة للمكتب التنفيذي، وعددا من الأعضاء من وكلاء الوزارة والمعنيين بمشروع المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة (The Club plus)، ومن المقرر أن يعقد المكتب سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع خطة العمل متضمنة الاهداف والرؤي، والفترة الزمنية المحددة؛ لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
تتكون المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة من مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية والملاعب متعددة الأغراض، والأماكن المخصصة للعائلات والأطفال، وصالات الألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب التنس، ومبنى ملاعب الإسكواش، والمبنى الثقافي التكنولوجي، والمبنى الاجتماعي، ومنطقة الخدمات، إضافة إلى الصالة المغطاة.
شملت عضوية المكتب كلًا من "الدكتور أحمد الشيخ نائبا ، وعضوية كل من اللواء محمد نور، هدى أيوب، مجدي رشدي، اللواء فوزي عطية، محمد سعيد مازن، حسن خلف، تامر عبد العظيم، الدكتور وسام الغمري"، ومصطفى مجدي مقررًا للمكتب.
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