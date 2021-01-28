عمرو جمال: هدفي العودة لـ الأهلي بنهاية الموسم

قال عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن هدفه العودة لجدران النادي الأهلي من جديد بنهاية الموسم وارتداء قميص منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري.

انتزع طلائع الجيش فوزا مهما على حساب البنك الأهلى بهدفين دون رد بفضل عمرو جمال وأحمد سمير فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف عمرو جمال عقب نهاية المباراة فى تصريحاته للصحفيين "بدأنا بداية غير موفقة بسبب الإصابات بكورونا والتي وصلت لـ 10 لاعبين، والحمد لله عدنا للطريق الصحيح في المباريات الأخيرة بعدما قابلنا سوء توفيق في بداية الموسم ، ما حققناه في الكأس كان له تأثيره علينا ونمتلك لاعبين أصحاب خبرات دولية سواء مع المنتخب الأول والأولمبي ومن لعب للأهلي والزمالك وبيراميدز".