وصول حافلة الزمالك إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة سموحة

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت.
يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على معاينة أرض الملعب قبل بدء عمليات الأحماء بعد قليل.
وفي نفس الوقت وصل لاعبو فريق المقاصة إلى استاد بتروسبورت استعدادا لخوض اللقاء.
يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الفريق الفيومي المركز السابع برصيد 13 نقطة
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