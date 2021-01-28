الرياضة

وصول حافلة الزمالك إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة سموحة

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وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت.

يأتي هذا استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على معاينة أرض الملعب قبل بدء عمليات الأحماء بعد قليل. 

 وفي نفس الوقت وصل لاعبو فريق المقاصة إلى استاد بتروسبورت استعدادا لخوض اللقاء. 

 يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الفريق الفيومي المركز السابع برصيد 13 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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