نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في العقد الماضي لأفضل لاعبين ظهروا في الفترة بين 2011 و حتى 2020.
وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد كالآتي:
حراس المرمى: فينسنت إنياما (نيجيريا)
الدفاع: إريك بايلي (كوت ديفوار)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، المهدي بنعطية (المغرب)، أحمد فتحي (مصر)
الوسط: رياض محرز (الجزائر)، أندريا أيو (غانا)، يايا توريه (كوت ديفوار)
الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، بيير إيمريك أوباميانج (الجابون)، محمد صلاح (مصر)
ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجاز تاريخي، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك توتنهام في مباراة اليوم، سيصبح خامس لاعب في تاريخ نادي ليفربول، يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.
ونجح 4 لاعبين فقط حتى الآن في تسجيل 20 هدفا أو أكثر بقميص ليفربول، وهم جوردون هودسون بويلي ليدل وروجر هانت وإيان راش.
إيان راش هو آخر من حقق هذا الإنجاز، حيث سجل 20 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية في الفترة من عام 1981 حتى 1987.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على رأسهم محمد صلاح وأحمد فتحي.. تشكيل إفريقيا المثالي في العقد الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.