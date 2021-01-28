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أنس جبرون يسعى للخروج من أزمته مع الرجاء

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى أنس جبرون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى دراسة أكثر من صيغة لمغادرة الفريق مع وكيل أعماله بعد قرار جمال السلامي بمنحه حرية الرحيل.

ويرغب جبرون في إجراء التسوية الودية مع الفريق من أجل إنهاء المشكلة الخاصة بمستحقاته المالية التي يدين بها النادي من أجل الرحيل بالمجان خلال الميركاتو الجاري.

يُذكر أن جمال السلامي قد أكد في الأيام الماضية إستحالة إستمرار جبرون مع الرجاء حيث كان على خلائف دائم معه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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