نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنس جبرون يسعى للخروج من أزمته مع الرجاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى أنس جبرون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى دراسة أكثر من صيغة لمغادرة الفريق مع وكيل أعماله بعد قرار جمال السلامي بمنحه حرية الرحيل.

ويرغب جبرون في إجراء التسوية الودية مع الفريق من أجل إنهاء المشكلة الخاصة بمستحقاته المالية التي يدين بها النادي من أجل الرحيل بالمجان خلال الميركاتو الجاري.

يُذكر أن جمال السلامي قد أكد في الأيام الماضية إستحالة إستمرار جبرون مع الرجاء حيث كان على خلائف دائم معه.