نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، نتيجة التعادل السلبي أمام النادي الأهلي، بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالدوري العام.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، ولا يزال يعاني من البداية السيئة في بداية الموسم.

وينتظر بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني، مباراة صعبة أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الطرفين، يوم السبت المقبل على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.