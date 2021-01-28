عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.

أشرف بن شرقي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.