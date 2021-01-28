نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر اخبار نادي الهلال السعودي اليوم والبليهي و التوقيع مع ثنائي الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر اخبار نادي الهلال السعودي اليوم 28 يناير عندما حدث فشل في عملية انتقاله لبنفيكا وفيلا، تيشيرا جاءت الفرصة على طبق من ذهب للهلال قام نادي الهلال السعودي بتقديم اقوي عروض وكان عرضه الأخير للاعب البرازيلي أليكس تيشيرا للحصول على تعاقد قوي معه أثناء فترة الانتقالات في الأجواء الشتوية الحالية ، وكان ذلك الإجراءات بعد مدة زمنية من إيقاف المفاوضات من جهة وكيل أعمال اللاعب والذي كان يطمح في الحصول على عروض أقوى وأكبر ترضي طموحه الشخصي

هكذا أصبح اللاعب تيشيرا لاعبا في كامل حريته خلال الوقت الحالي وذلك عقب انتهاء العقد الذي كان بين تيشيرا وبين نادي جيانجسو الصيني ، وادي انتهاء هذا العقد في وضع اللاعب في وضع محط الأنظار للكثير من الأندية المختلفة والقوية وكان من ابرز هذه الأندية نادي الهلال السعودي.

نادي الهلال السعودي يخسر البليهي أمام النصر بالسوبر السعودي

هكذا كانت اخر اخبار نادي الهلال السعودي اليوم و اللاعب الدفاعي علي البليهي حيث قامت صحيفة بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن تقرير لها تفيد بأن موقف علي البليهي وهو اللاعب الدفاعي في نادي الهلال السعودي في المباراة القادمة والمنتظرة وهي مباراة النصر الخاصة بكأس السوبر السعودي ، وذلك بعد دخوله اللاعب في المراحل الأخيرة والقريبة من النهاية من تلك البرنامج التأهيلي الذي قد بدء فيه فعليا.

وقد كان مضمون تقارير هذه الصحيفة السعودية وهي الصحيفة الرياضية بأن هناك احتمالية كبيرة ومن المرجح جدا أنه سيتم استبعاد اللاعب الدفاعي ب نادي الهلال السعودي علي البليهي من القائمة الخاصة بالهلال في مواجهة النصر وذلك الإجراءات تمت بناء على التقارير الصادرة من طبيب الهلال الإسباني خوان دويك.

الهلال السعودي اليوم يوقع عقود احترافية مع ثنائي الشباب

لقد قام نادي الهلال السعودي بإجراءات مهمة وهي اتخاذ قرارات من جهة إدارة نادي الهلال بالتوقيع على عقود احترافية مع ثنائي الشباب وهم الثنائي أحمد الجبيع ، و عبد الله رديف ، وهما لاعبا ضمن فريق الشباب الخاص بالنادي الأزرق.

وقد أعلن نادي الهلال السعودي عن عقود التوقيع مع ثنائي الشباب لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عبد الله رديف ، ولمدة تصل إلى عامين مع أحمد الجبيع ، وأصدر هذا القرار والإعلان بناء على تقرير الروماني رازفان لوشيسكو وهو المدير الفني للزعيم.