نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام وليفربول اليوم في الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي اليوم فريقي توتنهام وليفربول في الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي ويطمح كل فريق للفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط لضمان المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد أربعة وثلاثين نقطة ويأتي فريق توتنهام في المركز السادس برصيد ثلاثة وثلاثين نقطة ويسعى فريق ليفربول للفوز بالمباراة ومصالحة الجماهير وتعديل المسار حيث تلقي الفريق هزيمة منذ عدة أيام على يد فريق مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف، ومن خلال تلك المقالة سوف نوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع. موعد مباراة توتنهام وليفربول اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي يلتقي اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يناير فريق توتنهام وليفربول في الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير.

سوف يتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي 2. التشكيل المتوقع لليفربول في حراسة المرمي (آليسون بيكر).

في خط الدفاع (آرنولد، اندي روبرتسون، جويل ماتيب،فابيينيو).

في منتصف الملعب (جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم).

في خط الهجوم (محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو). ويسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث للدفاع عن اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي والعودة إلى تحقيق الانتصارات الغائبة عن الفريق وعلى الجانب الآخر يسعى فريق توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو إلى تخطي عقبة ليفربول والزحف نحو المربع الذهبي والإقتراب نحو تحقيق اللقب ولفريق توتنهام مباراة مؤجلة حيث لعب الفريق ثمانية عشر مباراة فقط ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد واحد وأربعون نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر يونايتد الذي يأتي في المركز الثاني برصيد أربعون نقطة.

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