تعرض هشام محمد لاعب وسط فريق مصر للمقاصة إلى إصابة منعته عن التواجد في التشكيل الأساسي، بعد أن تم الإعلان عن تواجده في التشكيل الذي أعلنه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي.
وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.
وبعد شعور هشام محمد بشد في العضلة الخلفية فضل طبيب الفريق استبعاده وقرر جلال اراحته، والدفع بمصطفى شبيطة بدلًا منه ليشارك أساسيًا في مواجهة الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة تمنع نجم المقاصة من المشاركة وتضع إيهاب جلال في ورطة أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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