إصابة تمنع نجم المقاصة من المشاركة وتضع إيهاب جلال في ورطة أمام الزمالك

تعرض هشام محمد لاعب وسط فريق مصر للمقاصة إلى إصابة منعته عن التواجد في التشكيل الأساسي، بعد أن تم الإعلان عن تواجده في التشكيل الذي أعلنه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة أعلن عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالآتي: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

وبعد شعور هشام محمد بشد في العضلة الخلفية فضل طبيب الفريق استبعاده وقرر جلال اراحته، والدفع بمصطفى شبيطة بدلًا منه ليشارك أساسيًا في مواجهة الزمالك.