زمالك 2002 يهزم مناشي البلد بثلاثية

فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره مناشي البلد بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري منطقة الجيزة.
وأحرز ثنائية الزمالك في لقاء اليوم محمد حفني “هدفين”، ومحمد سمير.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 في المركز الأول. يضم الجهاز الفني للفريق، هشام ابراهيم مديرا فنيا، وسامي عبد الحليم مدربا، وأحمد جمال مدربا مساعدا، ومحمد عبد الجواد مدربا للحراس، وطه عبد الكريم أخصائي علاج طبيعي، سعيد الطيار إداري الفريق.
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