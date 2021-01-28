لامتناعه عن التدريب.. حازم إمام لـ مصطفى محمد : الزمالك ما يتلويش دراعه

وقال امام خلال الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن امتناع مصطفى محمد عن التمرين والمطالبة بالرحيل بهذه الطريقة زعلتني.
وأضاف امام أن، الزمالك لن ولم يتم "لوي" ذراعه، وهذا ما يحاول مصطفى محمد أن يفعله، والأمر الذي سيجعل الجماهير غاضبه منه للغاية.
وتابع:" مصطفى محمد رفض النزول الى التمرين، وطالب بالرحيل بطريقة غير مرضية لأي فرد في منظومة نادي الزمالك، وهو يتعامل مع اللجنة المكلفة بشكل خاطئ وهذا سيضره ولن يفيده.
وأشار امام الى أن، اللجنة المكلفة في نادي الزمالك لن تبقى على أحد، ولن تعمل على ارضاء اللاعب من أجل انتخابات أو أي شئ آخر هم مكلفون بالعمل في الزمالك لتوقيت معين وسوف يرحلون فطريقة التعامل معهم من مصطفى محمد لن تفلح.
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