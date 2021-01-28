صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة



ويعتلي البولندي ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويأتي بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يسعى للفوز بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا في 19 جولة بالكالتشيو حتى الآن. فيما يأتي النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول وأحرز 13 هدفًا في 19 جولة من البريميرليج حتى الآن، وهو ما جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة. وجاء ترتيب هدافي الدوريات كالآتي: اشتعل الصراع على لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما تربع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة الهدافين في سباق الحذاء الذهبى الذى يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا.

وتقضي لوائح الحذاء الذهبي الأوروبي بمنح نقطتين مقابل كل هدف يتم تسجيله في منافسات الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" بينما يحتسب الهدف في دوريات المستوى الثاني بنقطة ونصف النقطة، ويحتسب في دوريات المستوى الثالث والأخير بنقطة وحيدة. وجاء ترتيب هدافي الدوريات كالآتي:

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