مونديال الأندية.. وليد سليمان جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول القدم بالأهلي بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية. وقالت المصادر ان وليد خضع لفحص طبي وأشعة سونار أثبتت سلامته وشفاءه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية. وأضافت أن اللاعب يشعر بحالة من الحزن الشديد جراء عدم تواجده في قائمة مونديال العالم للاندية رغم سلامته . ويستعد الأهلي للمغادرة إلي قطر بعد ظهر غد للمشاركة في كأس العالم للاندية حيث يستهل مشواره بمواجهة الدحيل في الرابع من فبراير المقبل.

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