مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الزمالك

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.
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