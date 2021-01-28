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مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الزمالك

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الزمالك، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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