نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب استبعاد "الونش" من تشكيلة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن مباراة مصر المقاصة المقررة إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن حالة وفاة من أسرة اللاعب هي سبب غيابه كما أن هناك أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرا لحالته النفسية.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أعلن عن تشكيل الفريق للقاء مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.

أشرف بن شرقي في الهجوم.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.