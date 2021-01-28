نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بالقسم الثالث في المقال التالي
وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي قفط بقيادة أحمد حواش، المدير الفني للفريق امام نادي نادي اخميم، في مواجهة من العيار الثقيل، يستضيفها ملعب الاول.
فيما يلتقي فريق نادي المراغة، امام نظيره فريق مركز شباب البلينا في المباراة التي تجمعهما علي ملعب نادي المراغة.
ويواجه فريق مركز شباب نجوع مازن، علي ملعبه ووسط جمهوره، نظيره فريق مركز شباب سوهاح، في مباراة تحمل عنوان "الهروب من القاع"
وعلي ملعب نادي الرحلات يحل فريق نادي البداري، ضيفا ثقيله علي نظيره فريق الرحلات، فيما يواجه اهلي المنشأة نظيره نادي ابوتيج
وتختتم مواجهات الجولة، بمباراة مكة المكرمة امام نظيره فريق نادي شبان المراغة
1_شبان المراغة 16 نقطة
2_قفط 15 نقطة
3_شعب قوص 15 نقطة
4_اخميم14 نقطة
5_ابوتيج 11 نقطة
6_البداري 11 نقطة
7_اهلي المنشأة 11 نقطة
8_المراغة 10 نقاط
9_الرحلات 9 نقاط
10_البلينا 9 نقاط
11_مكة المكرمة8 نقاط
12_شباب سوهاج 5 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين