نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل ميلان تجاه إبراهيموفيتش بسبب العنصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن ميلان الإيطالي اتخذ قرار بشأن نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي دخل في شجار مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي في ديربي الغضب.

وأكدت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن ميلان لن يفرض أية غرامة على إبراهيموفيتش الذي واصل الدفاع عن نفسه عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن إبراهيموفيتش قال للوكاكو :"اذهب للقيام ببعض الشعوذة, أنت حمار صغير" مما تسبب في غضب النجم البلجيكي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش نشر العديد من التعليقات عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا:"نعم، لم يكن المشهد جيدًا وكنت مخطئا لكن لا تتهموني بالعنصرية لأنني لست كذلك، وفي عالم زلاتان لا مكان للعنصرية".

واختتم إبراهيموفيتش حديثه قائلا:"كلنا نفس العرق، كلنا متساوون، وكلنا لاعبون لكن بعضنا أفضل من البعض الآخر".