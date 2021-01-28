من ركلة جزاء.. بن شرقي يتقدم للزمالك بالهدف الأول على مصر للمقاصة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على منافسه مصر للمقاصة، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة. وتصدى أشرف بن شرقي للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ليتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء، ويرفع بن شرقي رصيده من الأهداف الى ثلاثة أهداف حتى الآن. دخل نادي الزمالك بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع. طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط. أشرف بن شرقي في الهجوم. بينما دخل المقاصة بهذا التشكيل: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

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