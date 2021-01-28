وأرسل رولاند روميير رئيس النادي التنفيذي خطابًا جاء فيه: "شكرا لك على دعوتكم لي للحضور، يشرفني أن ألتقي بكم في القاهرة، لسوء الحظ، تم تأكد إصابتي بفيروس كورونا وأنا لذلك لن يسمح لي بالسفر.. لو كان ذلك ممكنًا، لكنت سأفعل."وأضاف: "أؤكد، شخصيًا، أسفي فيما يتعلق بالمقابلة التي أجريتها مع الإعلام المصري.. تصريحاتي أسيء فهمها وأنا متأسف بشدة ومدرك أنها يمكن أن تؤذيكم."
وأكمل قائلًا: "يقترح رئيسنا، السيد برنارد كاييزو، السفر على الفور إلى القاهرة، سيكون قادرًا على توضيح سوء الفهم والتوصل إلى الاتفاق على انتقال محمد مصطفى النهائي بناءً على آخر شروط مفاوضاتنا، نتطلع إلى تلقي رد منك قريبًا من أجل حجز طائرة السيد برنارد."
وعلم "دوت الخليج" أن نادي سانت إيتيان قدم عرضًا للحصول على مصطفى محمد مقابل 5 ملايين دولار نقدًا."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| ننشر خطاب سانت إيتيان لـ الزمالك.. اعتذار وتطورات جديدة في صفقة مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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