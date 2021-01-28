عبدالحليم علي: حالة وفاة سبب غياب الونش

وقال علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إن حالة وفاة من أسرة اللاعب هي سبب غيابه كما أن هناك أحد أفراد أسرته يمر بظروف صحية لذلك فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو استبعاده نظرا لحالته النفسية. كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب غياب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن مباراة مصر المقاصة المقررة إقامتها مساء اليوم بملعب بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري الممتاز.

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