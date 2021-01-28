نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة اليوم الخميس، بشأن تعافي واحد من نجوم الفريق الأحمر من الإصابة التي لحقت بِه مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري لحساب مباريات بطولة كأس العالم للأندية في قطر يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن وليد سليمان خضع لفحص طبي من أجل الإطمئنان على سلامته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

حيث يسعى موسيماني لتجهيز سليمان الذي بات قريب للغاية من المشاركة في إفتتاحية مباريات القلعة الحمراء بالمونديال.