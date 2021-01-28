نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعافى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال لقاء البنك الأهلي، في الجولة قبل الماضية في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن اللاعب خضع للفحص الطبي وأشعة سونار خلال الساعات الماضية، وأثبتت شفاءه ليصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

وكان الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، قد قرر استبعاد اللاعب من القائمة النهائية للمونديال بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الدوحة غدا الجمعة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.