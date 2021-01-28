نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة الـ20 بالدوري الانجليزي الخميس 28-1-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وتوتنهام، أصبح الشغل الشاغل لكل عشاق الدوري الإنجليزي في الساعات القليلة القادمة، خاصة أن هذا اللقاء يأتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020-2021، ويعاني ليفربول بقيادة محمد صلاح من تعثر هذا الموسم بعد نجاحه في إحراز لقب الدوري الموسم الماضي بعد غياب 30 عاما داخل قلعة الريدز، وتأتي مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة الـ20 وسنعرض لكم كافة التفاصيل عن اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين محمد صلاح وساديو ماني ورفاقهما وبين هاري كين وسون في توتنهام، اليوم الخميس الموافق 28 /1/ 2021.

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

تقام المباراة الحاسمة بين فريقي توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي، مساء الخميس 28 يناير لعام 2021،في تمام الساعة العاشرة مساءا، وذلك بتوقيت القاهرة في مصر، بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام تلك المباراة على ملعب فريق توتنهام الإنجليزي واسم الملعب هو توتنهام هوتسبير.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام والتشكيل المتوقع.

يحل ليفربول ضيفاً على فريق توتنهام دوري البريميرليج، وستكون مباراة قوية وشرسة بين الفريقين خاصة أن كلا الفريقين بحاجة شديدة للثلاث نقاط بعدما اشتدت المنافسة بينهما على المنافسة ودخول مانشستر يونايتد المنافسة، وكذلك فريقي ليستر سيتي، مما يجعل كل نقطة لها أهميتها الخاصة والهامة، بالإضافة لصراع صدارة الهدافين بين محمد صلاح وهاري كين وساديو ماني مع باقي المنافسين الأخرين.

وعن ترتيب فريقي توتنهام وليفربول، ففريق الريدز يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد إهدار العديد من النقاط وتلقي خسارة في بعض المباريات، وذلك بعد أن لعب ليفربول 19 مباراة حتى الآن، بينما فريق توتنهام يأتي في المركز السادس متأخرا عن الريدز بنقطة واحدة فقط ولكن ذلك من 18 مباراة فقط، بينما يتبقي له مباراة مؤجلة.

ويتم إذاعة مباراة توتنهام وليفربول في الجولة العشرون في الدوري الإنجليزي ستكون عبر شبكة قنوات بين سبورت، وستنقل قناة beIN Sports HD 1 المباراة بشكل حصري.

معنويات ليفربول وتوتنهام قبل لقاء القمة

يعاني فريق ليفربول من تدهور وتخبط في الأداء بعد أن تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام كلا من فريق ساوثهامبتون بنتيجة 0-1، وكذلك الخسارة أمام فريق بيرنلي بذات النتيجة، وكذلك خروج الريدز من كأس الاتحاد الإنجليزي من أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يعتبر غريم فريق ليفربول التقليدي، وبذلك يدخل محمد صلاح ورفاقه تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، المباراة بمعنويات منخفضة تماما، على عكس فريق توتنهام بقيادة مورينهو، المدير الفني، فقد حقق نتائج إيجابية في الجولة الأخيرة إذ فاز السبيرز على فريق وايكومب بنتيجة ثقيلة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق الفوز على فريق شيفيلد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي بالجولة الماضية.