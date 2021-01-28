75 دقيقة.. الزمالك يتقدم بثلاثية نظيفة والمقاصة يبحث عن "قشاية"

انتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بتقدم الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، واتجه لاعبو المقاصة نحو مرمى الزمالك في هجمة منظمة وحصلوا على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز.

وتعرض أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى إصابة خفيفة بعد التحامه مع عاصم سعيد في منتصف ملعب الفريق الأبيض.

وفي لعبة مميزة من الزمالك توغل أشرف بن شرقي بين لاعب المقاصة، وبعد التحامه مع عاصم سعيد الذي تعرض لإصابة قوية منعته عن استكمال المباراة مبكرًا.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور، وحاول الوصول إلى مرمى مصر المقاصة أكثر من مرة ولكن منعه الدفاع.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة توغل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومرر كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن اقتنصها حارس المرمى محمد كوكو على مرتين.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة.

وتصدى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ويتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء، ويرفع بن شرقي رصيده من الأهداف ليصبح في رصيده ثلاثة أهداف حتى الآن.

مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ويعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وأخطأ محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ومرر كرة للاعبي مصر المقاصة، وسدد مروان حمدي لاعب الفريق الفيومي الكرة ولكن استطاع أبو جبل أن يصحح خطأه وينقذ مرماه.

ومن بعدها مرر اشرف بن شرقي كرة رائعة لأحمد سيد زيزو، وسددها زيزو ببراعة ولكن مرت بجوار المرمى.

وواصل الزمالك هجومه على المقاصة، ومرر امام عاشور كرة رائعة أخرى لزيزو في الدقيقة 38 وسددها زيزو قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس المقاصة وأنقذته من هدف ثالث.

الشوط الثاني..

مع بداية النصف الثاني من المباراة هدد لاعبي الزمالك مرمى فريق مصر للمقاصة، ومرر امام عاشور كرة لاشرف بن شرقي الذي سدد كرة قوية، ولكن تصدى لها حارس مرمى المقاصة.

وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة، صنع أبناء ميت عقبة كرة رائعة عن طريق أحمد فتوح الذي مرر كرة لبن شرقي "وان تو" ولكن تدخل دفاع المقاصة ومنع الزمالك من التسجيل.

وحاول المقاصة الوصول الى مرمى الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة وأربك دفاعات الزمالك في هجمة قد تكون هي الأولى للفريق الفيومي.

حصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، مررها أحمد سيد زيزو بقوة لتمر من الجميع وتستقر على قدم بن شرقي الذي يسددها قبل أن تسقط على الأرض ويسكنها الشباك لتصبح الهدف الثالث للزمالك.

دخل نادي الزمالك بالتشكيل التالي:"

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.

أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما دخل المقاصة بهذا التشكيل:"

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي