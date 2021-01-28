المقاصة يسجل هدف تقليص الفارق أمام الزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة من تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك منافسه الزمالك، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مروان حمدي لاعب مصر المقاصة هدف فريقه الأول في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق رأسية مميزة لم يتمكن محمد أبو جبل حارس الزمالك أن يصنع أمامها شئ.

وفي هدف الزمالك الرابع توغل شيكابالا بين دفاعات المقاصة، ومرر كرة بالكعب ليوسف اوباما وسددها في المرمى لتصبح النتيجة 4-0 للقلعة البيضاء.

حصل الزمالك على ركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، مررها أحمد سيد زيزو بقوة لتمر من الجميع وتستقر على قدم بن شرقي الذي يسددها قبل أن تسقط على الأرض ويسكنها الشباك لتصبح الهدف الثالثا للزمالك.

وفي الهدف الثاني مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ويعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.