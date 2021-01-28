دوري القسم الثاني.. الأوليمبي يشكو حكم مباراة دكرنس

خاطب نادي الاوليمبي السكندري، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضا علي قرارات حكم مباراة الفريق الأول منافسه دكرنس في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني
وتوجه مسؤولو نادي الاوليمبي السكندري بخطاب رسمي للاتحاد جاء كالتالي : تعرب إدارة النادي الاوليمبي المصري عن اسفها واستيائها لما يحدث من أخطاء تحكيمية متكررة مع الفريق الأول لكرة القدم والتي اهدرت علي اثرها حقوقا مشروعة للفريق والتي تسببت في خسارة عدد من النقاط مما يأثر علي سير المسابقة وذلك خلال مباراة دكرنس والذي ادارها الحكم اسامه إسماعيل.
وأضاف البيان : اتخذ الحكم قرارات خاطئة طوال شوطي المباراة لذا نرجو من سيادتكم فتح تحقيق شامل في هذه المباراة
وارفق نادي الاوليمبي فيديو المباراة في قرص مدمج لإتحاد الكرة لاتخاذ اللازم وحفظ حقوق النادي
وسقط فريق الاوليمبي في فخ التعادل امام منافسه دكرنس بنتيجة هدف لكل منهما ليحتل الفريق السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 17 نقطة .
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