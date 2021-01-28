نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إعارة 3 لاعبين من فريق الشباب بالنادي مواليد عام 1999، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في إطار خطة النادي الاستثمارية والاعتماد على الشباب من أبناء النادي في المرحلة المقبلة.

وقال البطاوي إن نادي سيراميكا كليوباترا أعار المدافع محمد ناصر إلى النادي الأهلي، ولاعب الوسط أحمد محمد الشهير ب "روني"، إلى الفريق الأول بنادي النجوم، بالإضافة إلى المهاجم حمزة مجدي إلى الفريق الكروي الأول بنادي أسوان.

وأشار المدير الرياضي إلى أن قطاع الناشئين بالنادي يسير وفق خطة زمنية مدروسة أرساها مجلس الإدارة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وطارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، مشيدا بقطاع الناشئين وقدرته على إفراز عدد كبير من المواهب في الفترة المالية.

وأكمل البطاوي: "هناك أكثر من لاعب بقطاع الناشئين معار إلى الفريق الأول بأندية في دوري الدرجة الثانية مثل أحمد الجبلاوي بنادي بلدية المحلة، وعلي الملواني في نادي بورتو السويس، كما يوجد في الفريق الأول مصطفى ميسي لاعب فريق الشباب، والذي ينتظره مستقبل كبير في الفترة القادمة".

المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا أشاد بكافة الأجهزة الفنية في قطاع الناشئين، وكذلك شامل دراز رئيس القطاع الذي يبذل مجهودات كبيرة لتطوير القطاع ويعمل وفق رؤية علمية وخطة مدروسة من المتوقع أن تؤتي بثمارها في الموسم المقبل.