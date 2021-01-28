الزمالك ينهي إجراءات إعارة مصطفى محمد لـ جالطة سراي التركي

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لـ نادي جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل حصول النادي على 2 مليون دولار كاش.
ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.
وأكد مصدر بالنادي أن بند أحقية البيع مستمر حتى ٣١ ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد لا يحق للنادي ضم اللاعب بعدها.
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