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الزمالك ينهي إجراءات إعارة مصطفى محمد لـ جالطة سراي التركي

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أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لـ نادي جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل حصول النادي على 2 مليون دولار كاش.

 

ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

 

وأكد مصدر بالنادي أن بند أحقية البيع مستمر حتى ٣١ ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد لا يحق للنادي ضم اللاعب بعدها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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