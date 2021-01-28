تكريم خاص ومكافآت.. أشرف صبحي لـ دوت الخليج: سنقدم لمنتخب اليد كل ما نستطيع فعله

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : كل ما نستطيع فعله لمنتخب مصر لليد سنفعله عقب انتهاء المونديال، وسنطلع على اللائحة المالية لتحديد مكافآتهم، مع دراسة رفع قيمتها إذا أمكن ، مشيرا الى ان فراعنة اليد رفعوا اسم مصر عاليا واحرجوا بطل العالم بالروح والأداء وجعلوا الشعب المصري يبكي لخسارتهم ويفتخر بهم في نفس الوقت لما قدموه لوطنهم من خلال الروح القتالية في الملعب.
وأكد على أن منتخب مصر فقد عنصرا مهما جدا في البطولة ، وهو حضور الجماهير ، ولكن جعل الشعب كله يسانده ويدعمه أمام الشاشات ، ويفخر به وبأن لدينا لاعبين على قدر المسئولية ، مضيفا ، أن الجميع سيظل خلف منتخب اليد ، خاصة أنهم سيشاركون في أولمبياد طوكيو في صيف العام الجاري ، معربا عن ثقته في أنهم سيحققون انجازا وميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.
وأشار صبحي ، في تصريحاته ، إلى أن نجاح مصر في التنظيم وابتكار نظام الفقاعة الطبية جعل العالم أجمع يشهد لقدرة مصر ومكانتها في ظل جائحة كورونا بان يتم اقامة حدث عالمي بمشاركة 32 دولة لأول مرة بهذه الدقة والاجراءات الطبية والأمنية ، بالإضافة إلى الترويج السياحي الذي حدث من الوفود المتواجدة بالقاهرة والإسكندرية ونشر صورهم على شواطئ الساحل وفي فنادق الإقامة وفي أهرامات الجيزة.
وانطلقت بطولة العالم لليد في 13 يناير الجاري وتنتهى في 31 من نفس الشهر ، واحتلت مصر المركز السابع بعد الخروج من ربع نهائي بالخسارة أمام الدنمارك.
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