ليفربول ضد توتنهام.. الـ VAR يلغي هدف سون بعد مرور 3 دقائق

حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ميلنر، جونز، فينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.

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