بعد رباعية المقاصة.. الزمالك يواصل التدريبات غدا بدون راحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا في لقاء اليوم بصورة أساسية تدريبات استشفائية.
الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع.
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