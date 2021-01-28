نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يُعلن إعارة مصطفي محمد إلى جالطة سراي التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة نادي الزمالك رسميًا إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض إلى نادي جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف.

ونشرت قناة الزمالك البيان على لسان الإدارة جاء كالتالي :-

أتمت إدارة الزمالك إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء حتى 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك. ولو لم يوافق الزمالك فمن حقه بيعه لمن يدفع أكثر".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.