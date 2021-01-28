نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف برشلونة يحسم مصيره مع تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي وهدف برشلونة الإسباني حسم مصيره مع البلوز في الفترة المقبلة .

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ألونسو قرر الاستمرار ضمن صفوف البلوز وعدم الرحيل خلال الفترة المقبلة على الرغم من معاناته من تهميش واضح من فرانك لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي وكان رامون بلانيس السكرتير الفني لبرشلونة جاهزًا للتعاق معه على سبيل الإعارة في حالة رحيل جونيور فيربو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بدون أية صفقات بيع لن يتفاوض برشلونة مع أي لاعب بالإضافة إلى أزمة الانتخابات وعدم وجود مجلس إدارة للنادي الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه مع وصول توماس توخيل للقيادة الفنية لتشيلسي أصبحت فرص ألونسو جيدة مرة أخرى للعب مع البلوز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ألونسو اعترف قبل سنوات أن حلمه كان اللعب في صفوف ريال مدريد، حيث خاض مباراة واحدة فقط في بداية مسيرته مع الملكي والآن النجم الإسباني البالغ من العمر 30 عاما لن يعود للدوري الإسباني للعب في صفوف أي من القطبين.