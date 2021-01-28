الزمالك: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة.. والصدارة لا تشغلنا

قال مدحت عبد الهادي عضو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد للفريق سواء داخل الملعب أو خارجه، قائلًا إنهم لا يفكرون في الوقت الحالي بالصدارة ويتعاملون مع كل مباراة بشكل منفصل.

وأضاف عبدالهادي في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "شيكابالا ليس قائدا في الملعب فقط، لكنه قائد خارج الملعب أيضًا وهذا ما يظهر في تضامن اللاعبين معًا طوال الوقت."

وتحدث عن الهدف الذي استقبله الفريق خلال الفوز على مصر للمقاصة 4-1: "نتعامل بشكل جيد على المستوى الدفاعي، وهناك خطأ في الهدف الذي استقبله الفريق بسبب عدم التمركز الجيد أو عدم التوقع لكن النتيجة الكبيرة في المباراة جعلتنا لا نشعر بهذا الأمر."

وأضاف: "نقدم التعازي لقناة الزمالك بسبب وجود حالة وفاة في العائلة وحدثت أمس قبل المعسكر، وهذا الأمر خارج عن إرادته وسيتواجد في المباراة المقبلة."

وتابع: "نشعر بالتوفيق في عملية تدوير اللاعبين خلال الفترة الماضية وكل من يشارك يظهر بشكل جيد."

أما عن اعتلاء جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي: "لا أريد أن أقول أنني متصدر أنا لا أنظر إلا لنفسي واتعامل مع كل المباريات بشكل منفصل، لكن نضع في اعتبارنا أن كل الفرق كبيرة سواء الخصم أو أي منافس أخر."