شاهد.. أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد إعارته إلى جالاتا سراي

علق مصطفى محمد لاعب الزمالك على إتمام إدارة النادي الأبيض الاتفاق على إعارته إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر مصطفى محمد صورة له اثناء التوقيع على عقود الاعارة بحضور مندوبي الفريق وكتب قائلا: "mostafamohamed.11 ???????? ????????"

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل، عن الموافقة علي رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالاتا سراي علي سبيل الإعارة.

وقال بيرنار كاييزو رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" كيف يتم أي انتقال في عالم كرة القدم؟ الناديان يتفقان، واللاعب يوافق علي الانتقال ."

وأضاف: "ماذا يحدث إذا لم يرغب مصطفى محمد في الانتقال لجالاتا سراي ؟ لن ينتقل لهم، دعونا نري ما سيحدث غدا."

ووافق الزمالك على إعارة مصطفى محمد لسانت إيتيان مقابل ٢ مليون يورو لمدة موسم ونصف الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٤ ملايين دولار.