ليفربول ضد توتنهام.. فيرمينو يسجل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول

وسجل البرازيلي روبيتو فيرمينو الهدف الأول في شباك توتنهام قبل لحظات من نهاية الشوط.

وألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وحافظ ليفربول طوال الـ30 دقيقة على السيطرة بتمريرات بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب،

وشهدت الدقيقة 22، هجوما مرتدا رائعا لصالح فريق توتنهام هوتسبير، ومن ثم تمريرة من هاري كين إلى بريجوين الذي أرسلها سون هيونج مين سددها بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس المرمى.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.