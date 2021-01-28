الزمالك يقترب من صفقة مهاجم .. والإعلان خلال ساعات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ،ان إدارة النادي تواصلت لاتفاق مع فرج عامر رئيس نادي سموحه ، للحصول على خدمات حسام حسن خلال الميركاتو الجاري. واضاف المصدر أن الحصول علي خدمات الاعب سيكون مقابل 20 مليون جنيه، وانتقال عمر السعيد لاعب الزمالك إلى صفوف سموحة. ومن المقرر أن يتم حسم كافة تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

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