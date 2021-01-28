نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصقر والسقا أبرزهم.. محترفون مصريون سبقوا مصطفى محمد في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الزمالك اليوم الخميس، انتقال مهاجمه الشاب مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت قناة النادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء أتمت إجراءات انتقال مصطفى محمد بشكل رسمي إلى نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع وضع بند في عقد اللاعب بأحقية شراء النادي التركي اللاعب بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك.

مصطفى محمد بات أول لاعب مصري ينضم لصفوف نادي جالاتا سراي التركي، بينما انضم إلى قائمة نجوم الكرة المصرية الذين سبق واحترفوا في الدوري التركي على مدار السنوات الماضية وأبرزهم:-

1- أحمد حسن:

قائد منتخب مصر السابق لعب ضمن صفوف 4 أندية تركية خلال مسيرته الكروية (كوجالي سبور – دنيزلي سبور – جنشلربرليجي – بشكتاش)، وحصل "الصقر" على لقب كأس تركيا رفقة بشكتاش وشارك معه في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.

2- عبد الظاهر السقا:

انتقل "السقا" إلى الدوري التركي عام 1999 ولعب ضمن صفوف دنيزلي سبور واستمر معه حتى 2002، بعدها تنقل بين أندية جنشلربرليجي، وكونيا سبور، وأخيرًا اكيشهير سبور قبل عودته لمصر عام 2010.

3- سمير كمونة:

مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق سمير كمونة لعب ضمن صفوف بورصا سبور التركي عام 1999 معارًا من كايزر سلاوترن الألماني، وشارك معه في 23 مباراة وسجل هدف وحيد.

4- عمرو زكي:

خاض مهاجم الزمالك السابق تجربة غير ناجحة في الدور التركي موسم 2012 – 2013 مع فريق الازيجسبور، وشارك معه في 8 مباريات، وصنع هدف وحيد.

5- أيمن عبد العزيز:

لعب نجم ومدرب الزمالك السابق أيمن عبد العزيز عدة سنوات في الدور التركي بداية من عام 2000 ومثل أندية (كوجالي سبور، مالاتيا سبور، جنشلربرليجي، دياربكر سبور، وريزا سبور)، وحقق نجاحات جيدة مع الأندية التي لعب لها وصنع اسمًا كبيرًا في الكرة التركية قبل عودته لمصر والانضمام لنادي المقاصة.

6- أحمد بلال:

خاض مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تجربة احترافية في الدوري التركي ضمن صفوف فريق كونيا سبور موسم 2005 / 2006، وشارك معه في 30 مباراة وسجل 6 أهداف، كما لعب معارًا لفريق أنقرة جوجو عام 2006 وعاد بعدها لمصر لينضم إلى الأهلي.

7- أسامة نبيه:

مدرب منتخب مصر السابق ونادي زد الحالي سبق واحترف ضمن صفوف فريق أتالي سبور التركي ولم يستمر معه طويلًا وعاد لمصر.

8- محمد النني:

لعب محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر ضمن صفوف نادي بشكتاش التركي الموسم الماضي معارًا من نادي أرسنال الإنجليزي وقدم معه عروضًا قوية في الدوري التركي، قبل أن يقرر مسئولي الجانرز استعادة خدماته في الموسم الحالي.

9- محمود تريزيجيه:

من نجوم منتخب مصر الذين لعبوا بالدوري التركي أيضًا "تريزيجيه" والذي انتقل لصفوف نادي قاسم باشا عام 2017 معارًا من أندرلخت البلجيكي وتألق معه بشكل لافت للأنظار ليتم تفعيل بند شرائه بشكل نهائي، بعدها انتقل لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي.

10- كريم حافظ:

لا يزال كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر محترفًا في الدوري التركي ضمن صفوف فريق مالاتيا سبور، كما سبق له اللعب ضمن صفوف باشاكشهير، وقاسم باشا التركيين أيضًا.

11- سيد معوض:

الظهير الأيسر السابق للأهلي ومدرب منتخب مصر الحالي سبق وخاض تجربة قصيرة في صفوف نادي طرابزون سبور التركي عام 2008 ولعب معه 6 أشهر قبل عودته لمصر والانتقال للنادي الأهلي.

12- بشير التابعي:

خاض مدافع الزمالك السابق تجربة احترافية في صفوف فريق ريزا سبور من 2004 وحتي 2007، ولعب 89 مباراة، وسجل هدفين، وبعد رحيله عن الزمالك عام 2008 عاد مجددًا للدوري التركي ولعب لفريق بورصا سبور واستمر معه عام واحد قبل عودته للدوري المصري.