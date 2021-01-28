سمسطا الطموح يسعى لإخماد ' الدخان '

سمسطا أثرت الضغوط المادية على الفريق خلال الفترة الماضية مما دفع لرحيل العديد من اللاعبين أبرزهم محمد كوليبالى ومحمد كارم وايمن سعد ومحمد سمير وأحمد سامبا .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012