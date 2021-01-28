نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على إعارة مصطفى محمد لجالطا سراي التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي على إعارة اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفريق جالطا سراي التركي لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 .

جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي .

ويتضمن العقد حصول نادي الزمالك على 2 مليون دولار يتم سدادها نقدا وفي حالة رغبة النادي شراء بطاقة اللاعب بصورة نهائية وموافقة نادي الزمالك على ذلك يدفع النادي التركي 4 ملايين دولار نقدا على أن يتم تفعيل هذا البند في وقت أقصاه 31 ديسمبر 2021 .

واعربت اللجنة المكلفة بإدارة النادي عن أمنياتها بأن يكون اللاعب خير سفير لنادي الزمالك والكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.