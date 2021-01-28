الأهلي يخوض مرانه الأخيرغدًا قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق النادي الأهلي مرانه صباح غد الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة في مرانه الأخير قبل السفر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتسافر بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى قطر غدا على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى قطر في الرابعة عصر غد الجمعة على متن طائرة خاصة حيث تستغرق الرحلة 3 ساعات من مطار القاهرة وحتى وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعدما توج بلقب لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية عقب فوزه على غريمه ومنافسه الزمالك في المباراة النهائية.