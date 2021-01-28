نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الفيوم استعدادًا لمواجهة ديروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم عن اختياره 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة بمنتجع الأسيوطي سبورت وذلك استعدادًا لمباراة ديروط المقرر إقامتها السبت بملعب الأسيوطي سبورت، في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر بدوري القسم الثاني بالمجموعة الأول "مجموعة الصعيد".

وضمت القائمة كل من ( مصطفى ديدا، وإسلام عماد، وأحمد بليدي، وأيمن مزيكا، وأحمد الحنبلي، ومحموج الحسيني، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله راشد، وأحمد عبد الباقي، وأدهم حسن، وأنس شندي، ومحمد جمعة، وجابر جابر وأحمد جمال، وحسين خالد، ومحمود شمايكل، ومحمود أبو كريشة، وإسلام مجدي، وأحمد حسن وحماد حسن )

ومن المقرر أن يختتم الفيوم تدريباته وتحضيراته الأخيرة للمباراة، على ملعب الأسيوطي سبورت، تمهيدًا لانطلاق المباراة السبت، ويمتلك الفيوم 15 نقطة يقع بهم في المركز الثامن في مشواره بدوري القسم الثاني.