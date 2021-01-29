خاص| كانت معركة صعبة.. جالاتا سراي عن التعاقد مع مصطفى محمد

علق محمود ريسيفيك، عضو مجلس إدارة نادي جالاتا سراي التركي على انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك لصفوف فريقه على سبيل الإعارة.

وقال ريسيفيك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن المفاوضات لضم لاعب الزمالك كانت صعبة، مشددا: كانت معركة صعبة وفزنا بها في النهاية."

وأضاف:" أتمني أن يكون مصطفى محمد موفقا معنا، ندعو الله بذلك."

ووافق الزمالك على إعارة مصطفى محمد لنادي جالاتا سراي مقابل ٢ مليون يورو لمدة موسم ونصف الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٤ ملايين دولار.