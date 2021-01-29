حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، سينتقل إلى الأهلي أو بيراميدز ولن ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن فرج عامر قال أن حسام حسن سينتقل إلى نادي كبير مصري مقابل 40 مليون جنيه لكنه ليس نادي الزمالك.

وتابع: "ما قاله فرج عامر يؤكد أن حسام حسن سينتقل إلى الأهلي أو بيراميدز خاصة أنه لا يوجد نادي مصري غير أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز قادر على شراء حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه".