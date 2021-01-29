فرج عامر: بعت حسام حسن من 8 أيام وانتقاله للزمالك أصبح مستحيلا

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

وأضاف عامر لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين المذاع عبر فضائية النهار: "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لناد مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم".

وأكمل : سيحصل نادى سموحة على نصف المبلغ خلال الفترة الحالية والنصف الاخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولن ينتقل اللاعب الي نادي الزمالك.